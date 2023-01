Palmeiras vence Goiás e volta à final da Copa São Paulo

Partida foi válida pela terceira rodada do Campeonato Paulista; Timão volta a jogar em casa na próxima terça-feira contra o Guarani

O Corinthians teve mais um tropeço fora de casa no começo de 2023. O clube empatou com a Inter de Limeira por 0 a 0 pela terceira rodada do Campeonato Paulista neste sábado (21) no Estádio Major José Levy Sobrinho. Com o resultado, o Timão fica na 2ª posição do Grupo C.

O Corinthians manteve a posse de bola, mas as chances de mais perigo na etapa inicial foram da Inter. Cássio faz a primeira grande defesa do jogo logo aos 10 minutos. Matheus deu bela enfiada de bola para Iago Telles, que recebeu em ótimas condições, mas viu o camisa 12 se esticar para evitar o gol.

Já no começo do segundo tempo, o Corinthians reclamou de um pênalti em Giuliano. O jogador ficou caído na área, partida foi paralisada para atendimento médico e a dividida foi analisada pelo árbitro de vídeo, que não sugeriu revisão do lance.

Depois, os dois times não conseguiram construir boas chances. Com o gramado ruim, Corinthians teve dificuldade na saída de bola e na troca de passes. Fernando Lázaro mexeu no segundo tempo, mudou o esquema tático, mas o alvinegro não conseguiu marcar.

PRÓXIMOS JOGOS

O Corinthians encara o Guarani na próxima terça-feira (24) na Neo Química às 20h pelo Paulistão. Já a Inter enfrenta o São Bento fora de casa na quinta-feira (26) às 15h30.

FICHA TÉCNICA

Inter de Limeira 0 x 0 Corinthians

Local: Estádio Major José Levy Sobrinho (SP)

Data e hora: Sábado, 21 de janeiro, às 18h30

Árbitro: Douglas Marques das Flores

Assistentes: Daniel Luis Marques e Rafael Tadeu Alves de Souza

Quarto árbitro: Adeli Mara Monteiro

VAR: Thiago Duarte Peixoto

Inter de Limeira: Leo, Léo Duarte, Leandro Silva, Douglas, Zé Mario, Claudinei, Uillian Correia (Djalma), Matheus Oliveira (Bruno Menezes), Everton Brito (Rael), Iago Teles (Vitinho) e Jonathas. Técnico: Pintado

Corinthians: Cássio, Rafael Ramos (Fagner), Gil Bruno Méndez, Matheus Bidu (Fábio Santos), Cantillo (Roni), Du Queiroz, Giuliano (Renato Augusto), Romero (Adson), Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Lázaro

Cartões: Uillian Correia (Inter de Limeira), Leandro Silva (Inter de Limeira), Jonathas (Inter de Limeira) e Yuri Alberto (Corinthians).

