Paciente do Acre deve ser indenizada em mais de R$ 16 mil por infecção bacteriana após implante de silicone

A 5ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) determinou que seja pago para a paciente R$ 8 mil de danos morais e R$ 9.732,23 de danos estéticos. A sentença ainda cabe recurso.

A reportagem tentou contato com os dois advogados da paciente citados no processo, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.

Já a defesa do médico e da clínica disse que já foi notificada da decisão, mas que ainda não avaliou para saber se vai ou não recorrer da decisão.

Conforme o processo, o médico que fez o implante é do estado de Goiânia (GO) e a clínica onde foi feita a cirurgia fica em Porto Velho, em Rondônia. A paciente contratou o serviço por R$ 6 mil, na época.

Após 60 dias da cirurgia, a paciente alegou que teve inflamação e secreção na mama esquerda e entrou em contato com o médico responsável. Ele, contudo, teria dito que era normal. A paciente alega que o incômodo persistiu.

Em janeiro de 2012, a mulher voltou a sentir fortes dores e uma das mama começou a inchar. A situação foi piorando conforme os meses passavam e, em outubro do mesmo ano, ela teve infecção urinária. Exames médicos comprovaram que tinha uma anormalidade na mama esquerda da mulher e foi receitada medicação.

Os remédios não surtiram efeito e, no início de 2013, foi recomendado que a paciente retirasse o implante.

“Nessa consulta, o médico informou que seria necessário retirar a prótese, pois a autora estaria com bactéria instalada no local e não por rejeição como imaginou anteriormente. Questionado sobre a possibilidade de a bactéria ter se instalado na cirurgia de implante, respondeu que talvez”, diz parte do processo.