Foi recolhido as amostra na manhã desta terça-feira 31, porém o paciente apresentou complicações com todos os sintomas do Covid-19.

Um paciente que está com suspeita de coronavírus em Acrelândia e estava sendo monitorado por equipe de saúde do município foi transferido em estado gravíssimo para o pronto-socorro de Rio Branco na manhã d esta terça-feira (31).

__________

A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde de Acrelândia, através de áudio enviado à redação da Folha do Acre.

__________

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) enviou uma ambulância adaptada para transferir o paciente até Rio Branco.

Segundo informações de profissionais da saúde, o paciente estava sendo monitorado e não tinha feito exames por falta do serviço, mas já foi recolhido as amostra na manhã desta terça-feira 31, porém o paciente apresentou complicações com todos os sintomas do Covid-19.

Comentários