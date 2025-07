Polícia Civil prende “peça-chave” do tráfico de drogas no bairro da Pista, em Manoel Urbano

Crime foi flagrado por câmeras de segurança; suspeito foi identificado através de nota fiscal e preso em flagrante pela 1ª Regional

A Polícia Civil do Acre prendeu em flagrante, nesta quarta-feira (23), um homem acusado de furtar o celular de um funcionário dentro de um supermercado no bairro Ivete Vargas, na capital acreana. O crime ocorreu na rede localizada na rua Leblon e foi solucionado em poucas horas graças às imagens de segurança e ao trabalho da 1ª Regional.

O açougueiro vítima do crime havia deixado seu aparelho sobre o balcão do setor de carnes – prática comum entre funcionários para evitar contaminação. Ao se ausentar por poucos minutos, o celular (que estava dentro de uma capa com um cartão de crédito) desapareceu.

Investigação rápida

As câmeras de segurança flagraram:

Um casal circulando suspeitamente pelo açougue

O homem, usando tornozeleira eletrônica, furtando o aparelho

A equipe policial cruzou dados e identificou o suspeito através da nota fiscal de uma compra realizada no mesmo horário.

O delegado Karlesso Nespoli destacou a importância da parceria com o estabelecimento:

“A rápida atuação dos nossos agentes, somada à colaboração da equipe de segurança, foi decisiva. Seguimos firmes no compromisso com a segurança pública”

O preso responderá pelo crime de furto e foi encaminhado ao sistema prisional. A tornozeleira eletrônica indica que o homem já tinha passagem pela Justiça.

Dados do Caso:

📅 Data do crime: 23/07 (quarta-feira)

📍 Local: Supermercado na rua Leblon, Ivete Vargas

📱 Objeto furtado: Celular com cartão de crédito

⚖️ Crime: Furto (art. 155 do CP)

🔗 Detalhe: Suspeito usava tornozeleira eletrônica

A Polícia Civil reforça o pedido para que a população continue colaborando com as investigações e denuncie atividades suspeitas. O caso serve de alerta sobre os cuidados com objetos pessoais em locais públicos.

