Trabalho policial evitou que membros de facção rival executassem àqueles que saíram para outro grupo

Operação envolvendo as Polícias Civil e Militar durante esta segunda-feira, 02, em Xapuri, município distante 188km da capital do Acre, resultou na prisão de membros de facção criminosa que estariam envolvidos em uma tentativa de homicídio.

A ocorrência entre o faccionados foi na madrugada desta segunda-feira, 02. Graças ao trabalho investigativo das polícias, o grupo foi preso em flagrante quando se organizavam para executar outros faccionados de facção rival, denominada Comando Vermelho.

O delegado de Xapuri, Clebe Gnatta, juntamente com os investigadores Eurico Feitosa, Márcio André e o policial militar Cleilson Alves, passaram a realizar diversas diligência pela cidade de Xapuri, com objetivo de prender em flagrante os autores do crime. Foi quando no período da tarde, os policiais conseguiram prender um dos autores do crime momento que saia de uma supermercado na cidade.

Logo em seguida, os policiais prenderam o restante do grupo em uma residência localizada no Bairro do Pantanal. Com eles foram encontrada uma pistola calibre 9mm de fabricação estrangeira e 13 munições do mesmo calibre.

De acordo com o Inspetor Investigador Eurico Feitosa, das seis pessoas conduzidas para a delegacia, um era menor de idade, sendo que três deles eram do município de Senador Guiomard, que tinham a função de coordenar a matanças de pessoas que saíram da facção denominada B13 e foram para facção criminosa denominada CV.

Todos foram conduzidos para a delegacia, onde seriam ouvidos e posteriormente, conduzidos ao Judiciário local para devidos procedimentos sobre o caso. O menor seria encaminhado ao MP.

