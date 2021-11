Operação Black Friday será realizada até final deste mês no Acre

Ao longo dos últimos anos, a Black Friday tem se tornado um momento extremamente importante. Atualmente, é depois do Natal, a data de maior faturamento para o comércio.

O momento, marcado pelos altos descontos em produtos atraem os consumidores. No entanto, é onde aumentam também os registros de falsificações, promoções que não são cumpridas, informações diferentes das anunciadas.

De acordo com a gerência de fiscalização do órgão durante a Black Friday vai ser dividida entre três frentes e o trabalho já começou.

“A primeira frente é iniciar as notificações. Já notificamos as lojas de duas galerias e vamos está percorrendo as lojas do centro da cidade hoje e amanhã e no final de semana estaremos no Via Verde Shopping. Nesta etapa, fazemos a notificação para indicação dos produtos em promoção e averiguação dos preços atuais”, afirma Camila Machado, gerente de fiscalização do Procon no Acre.

A segunda etapa é análise se o desconto oferecido nos produtos mencionados estão realmente sendo ofertados e a terceira é a autuação em caso de descumprimento durante fiscalização in loco.

“Com isso, buscamos evitar a chamada “Black Fraude”, ou seja, conferir se realmente está sendo dado o desconto divulgado nos produtos, ou se estão utilizando a data para atrair consumidores e vender produtos no mesmo preço ou até mais caro”, destaca Camila.