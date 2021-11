Governo convoca lista de aprovados do concurso da Polícia Civil para curso de formação

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), tornou pública nesta quarta-feira, 10, a convocação de aprovados no concurso da polícia civil para o Curso de Formação Policial.

Segundo o decreto, foram chamados 17 aprovados entre agente de polícia, delegado e auxiliar de necropsia.

A matrícula para o curso começa no dia 17 a 26 novembro de 2021, das 8h30min às 17h, na Coordenação da ACADEPOL, no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança (CIEPS), localizado na Via Verde, BR 364, Km 2, Jardim Europa, em Rio Branco.

O Curso de Formação Policial terá carga horária de 760 horas-aula, podendo ser realizado em dia útil ou não, sendo integral nos dias úteis e em qualquer turno nos feriados e finais de semana, a critério da SEPC, sendo as regras, critérios de aprovação, ementas e outras especificações pertinentes, definidos mediante regulamento a ser publicado e divulgado aos candidatos na ocasião da matrícula.

