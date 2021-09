OCA realiza intercâmbio entre coordenadores das centrais de Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Xapuri

Após a retomada dos atendimentos presenciais, estabelecido por meio do decreto nº 9.706, de 30 de julho, que determinou o retorno dos serviços públicos ao modo presencial a partir de 2 de agosto, as Centrais de Atendimento (OCA) realizaram 55.203 atendimentos somente no mês de agosto, 4.058 atendimentos a mais comparados ao mês de julho.

E para manter a qualidade dos atendimentos, alinhado com o ritmo de aumento da demanda, uma vivência prática marcou o encerramento do mês de agosto na OCA. O intercâmbio entre coordenadores das Unidades dos municípios ocorreu pela primeira vez, desde a abertura das centrais de Cruzeiro do Sul e Xapuri. A atividade, que durou uma semana, encerrou nesta sexta-feira, 3, e teve como objetivo unificar práticas de atendimento, acolhimento e informações, visando sempre a melhoria na prestação dos serviços.

Outra boa notícia é que, por meio de pesquisas com usuários dos serviços oferecidos pela OCA, constatou-se um aumento no índice de satisfação da população em relação ao atendimento da OCA, que ficou em 98% positivo, apesar do aumento no número geral de atendimentos, levando em consideração com o mês de julho.

“Continuamos com os cuidados necessários para enfrentar esse momento de pandemia, mas não deixamos de atender o cidadão com a máxima qualidade. Prova disso é o número médio do índice de satisfação do cidadão que aumentou também no último bimestre, estando agora em 98%. Isso é reflexo do nosso comprometimento com o serviço prestado e com toda população. Estamos sempre atentos ao que precisa ser melhorado, investimos em capacitação contínua dos nossos agentes e buscamos também dar qualidade a eles no ambiente de trabalho. Tudo isso tem refletido no serviço que a população tem aprovado e sentido a diferença”, relata Francisca Brito, diretora da OCA.

Contatos para maiores informações sobre os atendimentos e agendamento de alguns serviços

Telefones OCA Rio Branco: 3215-2400 / 3215-2411 / 3215-2427 / 3215-2475 / 3215-2478 / 3215-2445

Telefone OCA Cruzeiro do Sul: 3322-7341

Telefone OCA Xapuri: 3542-2272

Redes sociais: Instagram e Facebook: OCA Acre

Guia de Serviço Público: www.gsp.ac.gov.br

Horários de funcionamento de todas as Unidades das 7h30 às 13h30