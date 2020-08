O município de Assis Brasil tem novos canteiros de obras de pavimentação e de recapeamento de ruas, e de construção de sarjetas e calçadas, do Governo do Estado do Acre. Os investimentos passam dos R$ 6 milhões e são de emendas de bancada do governador Gladson Cameli, quando ainda era senador, e do vice-governador, Major Rocha, quando então deputado federal.

A primeira fase de serviços aconteceu no verão de 2019, mais precisamente em julho. Agora, em 2020, as máquinas do governo voltaram com força total, na reconstrução de ruas como a Israel Alves, Eneida Batista e Francisca das Chagas.

De acordo com o prefeito do município, Antonio Barbosa de Souza, o Zum, apenas o montante destinado pelo vice-governador é tão expressivo para a economia local, que equivale a 20% de todo o dinheiro do orçamento do município, que tem hoje algo em torno de 7 mil habitantes.

No dia 22 de julho do ano passado, o município, a 310 quilômetros de Rio Branco, localizado na tríplice fronteira Brasil-Peru-Bolívia, havia vivido um dia histórico quando Gladson e Rocha assinaram as ordens de serviço para a construção da Praça da Bandeira e da pavimentação asfáltica das ruas Rafael Martins Leão e Juvenal Duarte, no bairro Bela Vista.

“Agora, com a nova fase, o município continua a viver esse momento de progresso que não teve em 20 anos”, comemora Zum.

Para o vice-governador, Major Rocha, os recursos de bancada, embora cheguem muitas vezes depois de um longo tempo, sempre vêm em boa hora. “Essa é uma demonstração de que temos zelo por nossa população do interior e acredito que muito mais virá em prol da pessoas do interior”, ressaltou Rocha, que fez um inspeção rápida às obras, depois de ter entregue o Núcleo da Educação no município, completamente reformado.

A Unidade Mista de Saúde de Assis Brasil, o maior complexo de saúde do município, vai passar por reformas em breve. O anúncio foi feito pelo secretário-adjunto de de Estado de Infraestrutura, Jamerson Lima, serão realizadas obras revitalização em todo o espaço, incluindo uma pintura nova, reparos nas instalações e harmonização do ambiente.

Nesta sexta-feira, o Governo do Estado entregou na unidade pelo menos 84 itens médico-hospitalares, entre macas, insumos médicos e até mais um respirador portátil para o transporte de eventuais pacientes em estado grave com Covid-19.

Com Ana Paula Lima, secretária de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres, o prefeito Zum assinou convênio que doará um aporte de R$ 120 mil para a manutenção dos abrigos dos imigrantes que desde fevereiro esperam o Peru abrir suas fronteiras para prosseguirem viagem pelo continente em direção oposta ao que fizeram, quando chegaram ao Brasil em busca de uma vida melhor.

O vice-governador, por sua vez, anunciou com o secretário de Educação, Mauro Sérgio da Cruz, a previsão da instalação de mais um colégio cívico-militar no estado, em Assis Brasil, para 2021.

