OAB/AC tem aprovação de Superintendência da PF para implantação de sala de apoio e parlatório

O secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC), André Marques, e a presidente da Comissão de Assistência, Defesa e Prerrogativas, Viviane Santos, reuniram com o superintendente da Polícia Federal (PF), Érico Barboza Alves, na quarta-feira, 28. Em pauta, a solicitação da Seccional para disponibilização de sala de apoio e parlatório na sede da entidade policial.

O pedido dos representantes da Ordem prevê garantir maior comodidade e sigilo no atendimento de advogados a seus clientes, como garante a Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia). A pauta faz parte do Projeto Parlatórios, que reformou e construiu mais de 30 unidades para atendimento privativo nas penitenciárias e delegacias, como é o caso da Delegacia de Flagrantes que também conta com sala de apoio aos profissionais.

A solicitação foi aprovada pelo superintendente da PF no Acre, que também garantiu a instalação dos espaços nas futuras sedes da Polícia nos municípios de Cruzeiro do Sul e Epitaciolândia. Além disso, Alves deixou a instituição à disposição dos profissionais da advocacia, que poderão realizar atendimento reservado em outra sala até que estejam disponíveis as instalações definitivas.