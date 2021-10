INSS cria centrais para agilizar análise de benefícios

O Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) instituiu nesta sexta-feira (29) as Centrais de Análise de Benefício (Ceabs) e os programas de gestão na modalidade de teletrabalho em regime de execução parcial e integral.

As Ceabs tem o objetivo de aumentar a qualidade técnica dos trabalhos e dos procedimentos adotados pelo INSS; otimizar a produtividade na área de reconhecimento de direitos em todas as suas fases, compensação previdenciária, apuração de indicio de irregularidade, manutenção de benefícios, atualização de cadastro e demandas judiciais, com resultados de impacto institucional e social; desenvolver práticas e instrumentos de gestão que forneçam organização, padronização e mensuração de processos de trabalho; e contribuir para a melhoria dos programas socioambientais do INSS e de qualidade de vida dos seus servidores, além de aperfeiçoar a organização e a gestão interna do instituto.

Segundo a portaria 1.372, poderá integrar a Ceab servidor que exerça jornada de trabalho reduzida conforme legislação específica.

Os detalhes dessa nova medida estão no Diário Oficial da União