Nesta quinta-feira (15), os acumulados de chuva diminuem de forma considerável na região Norte do Brasil. No entanto, não se descarta a chance para chuva entre Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia e sudoeste do Pará e Tocantins. Nas demais áreas, tempo seco e com temperaturas elevadas. A temperatura em toda região deve variar entre 21ºC e 36ºC. Nas horas mais quentes do dia, a umidade relativa do ar pode ter mínima entre 12% e 20% em Tocantins, no Pará, no sul e no leste do Amazonas e em Rondônia.

As informações são do Somar Meteorologia.

