Thiago Marcolini

Nesta quarta-feira (14), há previsão de mais chuva na região Norte do país. A precipitação ocorre ao longo do dia entre o Acre e Rondônia até o oeste do Pará e em Roraima. E a intensidade maior acontece principalmente à tarde.

Atenção aos maiores acumulados de chuva previstos no Acre, no norte de Rondônia e no oeste do Amazonas, com riscos para alagamentos e demais danos. Em grande parte das áreas que chove, há risco de raios e rajadas de vento, além de eventuais quedas de granizo.

Por fim, o tempo ficará firme entre os estados de Tocantins e do Amapá, passando por grande parte do Pará. A temperatura em toda a região deve variar entre 18ºC e 36ºC. Nas horas mais quentes do dia, a umidade relativa do ar deve ter mínima entre 30% e 35%.

