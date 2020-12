O PDT alcançou a vitória em três municípios. O PSD levou dois de seus candidatos à vitória e PSDB, Pros e Democratas elegeram um candidato.

O Progressistas e o PMDB foram os partidos que mais elegeram prefeitos no Acre na eleição de 15 de novembro e no segundo turno no dia 29, Cada um desses partidos elegeu cinco prefeitos. Em segundo lugar, O PT elegeu quatro prefeituras.

O PDT alcançou a vitória em três municípios. O PSD levou dois de seus candidatos à vitória e PSDB, Pros e Democratas elegeram um candidato.

O campeão disparado dos votos foi o PP por eleger os prefeitos dos dois maiores municípios do Estado, Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

O resultado também é um indicativo de como pode ser o início da corrida eleitoral de 2022, que teve início informal a partir do fechamento das urnas. Desta forma se apresenta as condições de apoio para os possíveis candidatos á eleição geral de 2022.

Veja como ficou a distribuição do poder municipal no Acre a partir de 2020.

Acrelândia – Olavinho (MDB): 38,52% (2638 votos)

