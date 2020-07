Agora com interlocutores diretos ajudando na reconfiguração progressista. Traduzindo: o jogo zerou.

Com jornais do Acre

A segunda-feira (20) inteira foi de especulações políticas a respeito da possível saída do governador do Acre, Gladson Cameli, do Partido Progressista.

O barulho causado pelo vazamento das gravações em áudio em que o presidente do diretório municipal do PP, pastor Reginaldo Ferreira, detona o chefe do Palácio, e a ameaça de saída de Gladson Cameli do partido, na noite deste domingo, 19, resultaram em uma verdadeira reviravolta interna na agremiação partidária.

O governador chegou a dizer que não tinha mais clima para ficar depois do áudio vazado em que o presidente regional da sigla, pastor Reginal Ferreira, o chama de “mimado”, “riquinho” e de “Peter Pan”.

Ontem segunda-feira (20), o jogo começou a virar. O impacto da eventual desfiliação do governador foi rápido: preocupados, alguns dos principais líderes e articuladores do PP junto ao governo agiram como bombeiros para convencer o governador a permanecer no partido e também na tentativa de fazer prevalecer a vontade do chefe do Executivo que é de pôr o ex-deputado estadual Ney Amorim no jogo majoritário. Bocalom não deve resistir ao trator camelista.

Mesmo com o clima nada harmônico, o governador foi convencido por uma ala do partido a ficar, se reuniu com 6 dos 7 prefeitos que compõem a sigla para uma espécie de reorganização da casa. Gladson Cameli, como a maior liderança da sigla, deverá conduzir o processo eleitoral e reorganizar o PP.

O efeito óbvio dessa reviravolta é que Gladson permanece no partido, mas agora com interlocutores diretos ajudando na reconfiguração progressista. Traduzindo: o jogo zerou.

