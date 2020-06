“Em Rio Branco, muitas vezes essas ocorrências são atendidas pelo Samu, mas no interior, pela falta do Samu lá, a gente acaba atendendo mais esse tipo de ocorrência”, explica.

“A nossa casa é um ambiente bastante propício para acidentes. Às vezes acidentes que não ocorrem na rua, acontecem dentro de casa e os cuidados devem ser com fiação elétrica, tomadas, principalmente onde tem criança pequena. Devemos ter cuidado com tapetes, quina de mesa,objetos perfuro cortantes e até envenenamento”, pontua o major.

“É preciso ter muito cuidado com as crianças. Atendemos muitos casos de obstrução de vias respiratórias, manuseio com fogo, álcool, quedas. Quem mora em prédios, por exemplo, precisa ter cuidado com elevadores e ter a tela de proteção para maior segurança”, destaca.