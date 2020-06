O policial federal Maurício Pinheiro Soares foi nomeado secretário adjunto de Justiça e Segurança Pública do Acre, e fará parte agora da equipe técnica que pretende melhorar a área de inteligência e ações da secretaria estadual.

A publicação está no Diário Oficial do Acre, edição desta quarta-feira, dia 17, e já havia sido antecipada, com exclusividade, pela Coluna da Angélica, assinada pela jornalista no portal Notícias da Hora, há cerca de 15 dias.

Agora, se confirma a informação anteriormente dada.

O ex-secretário adjunto, Ricardo Brandão, coronel da reserva da Polícia Militar, deixou o cargo em abril para assumir a Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), após o pedido de demissão da então secretária Maria Alice.

