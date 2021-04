Sabadou com “s” de sertanejo da dupla Jorge & Mateus. O novo álbum “Tudo em Paz” já está disponível nas plataformas digitais desde esta sexta-feira (23) com músicas inéditas. E para quem ainda não conhece as histórias por trás das canções, várias delas foram reveladas na websérie Bastidores Brahma. Os cinco capítulos estão no ar no site www.brahma.com.br/ bastidoresjem

Ao todo são 15 faixas, sendo 10 inéditas e com uma participação de Marília Mendonça. A gravação foi realizada ao vivo em Pirenópolis (GO) em setembro de 2020.

Mini geladeira autografada

A Brahma está sorteando uma geladeira autografada por Jorge & Mateus em várias redes de supermercado espalhadas pelo Brasil. Para participar da promoção, basta adquirir 12 unidades de Brahma Duplo Malte 350ml nas lojas cadastradas, acessar o site e inscrever o cupom fiscal da compra. O regulamento completo está disponível no site www.brahma.com.br/ bastidoresjem

Estão participando da promoção estabelecimentos de seis estados: Rondônia, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre e Amazonas, além do Distrito Federal.

A participação na promoção é válida para compras realizadas por pessoas físicas maiores de 18 anos exclusivamente nos estabelecimentos e redes participantes, entre a 0h do dia 06/04 e as 23h59min do dia 17/05/2021 (horário de Brasília), sendo limitada a até 10 números da sorte por CPF durante todo o período de participação. Antes de participar, o consumidor deve consultar o regulamento, os estabelecimentos participantes e guardar os comprovantes fiscais de compra.

