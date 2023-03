Novo terremoto de 5,6 de magnitude atinge a Turquia e deixa um morto e dezenas de feridos

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e o Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre) firmaram uma parceria para sinalizar rodovias estaduais em todo o Acre. A iniciativa prevê a transferência de recursos entre os dois órgãos para a execução dos serviços, que serão realizados sob supervisão e fiscalização dos entes envolvidos.

Atualmente, o Deracre tem frentes de serviço executando melhoramento e restauração de rodovias em todas as regionais do estado. Por meio da cooperação, o Detran fará toda a sinalização horizontal das vias após a conclusão das obras de pavimentação asfáltica.

“É mais um trabalho integrado do governo do Estado. Os projetos seguem as rigorosas normas previstas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. Nossas equipes já têm a experiência necessária para executar esse trabalho, paralelo ao que já fazemos seguindo nosso cronograma”, destacou Taynara Martins, presidente do Detran.

Os trabalhos serão fiscalizados pelas equipes de engenharia do Detran e também serão submetidos à supervisão técnica do Deracre. A cooperação entre as instituições tem prazo de 24 meses e pode ser renovada por igual período.

“O Deracre tem buscado trabalhar de maneira cooperada, envolvendo os demais órgãos que lidam com a infraestrutura. O Detran é parceiro e tem nos ajudado em tudo aquilo que solicitamos. Tenho certeza que este será mais um dos nossos grandes feitos”, disse Petronio Antunes, presidente do Deracre.

