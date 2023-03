Não há dados suficientes para ter múltiplas doses de reforço anuais contra Covid-19, diz CDC dos EUA

O grupo de trabalho para Covid-19 do Comitê Consultivo em Práticas de Imunização (Acip, na sigla em inglês) do CDC apoiou uma campanha de reforço anual, provavelmente no outono norte-americano, especialmente para populações consideradas de alto risco, disse Sara Oliver, autoridade do CDC que lidera o grupo, durante uma reunião de assessores externos da agência.

Atualmente, a agência recomenda que idosos e pessoas imunocomprometidas recebam com mais frequência doses de reforço da vacina contra a Covid, já que a eficácia do imunizante geralmente diminui de forma mais rápida para essas populações em comparação com pessoas mais jovens com sistemas imunológicos fortalecidos.

Durante a primavera de 2022 nos EUA, o CDC recomendou que pessoas imunocomprometidas e com mais de 50 anos recebessem uma dose adicional caso já tivessem tomado sua primeira dose de reforço há pelo menos quatro meses.

Os consultores do CDC não votaram novas recomendações para a administração das doses da vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira.

Mas o Acip aconselhou mostrar flexibilidade nas recomendações para pessoas com sistema imunológico comprometido ou enfraquecido a fim de permitir uma frequência maior de doses àqueles mais vulneráveis à forma grave da Covid.