O partido do presidente da República, o Aliança Pelo Brasil, prevê conseguir ao menos 1.000 filiados no Estado do Acre, informa a Tribuna do Acre do último sábado (16). Segundo a coluna Bom Dia, Bolsonaro encarregou o deputado coronel Crisóstomo, de Rondônia, de organizar o novo partido do presidente Bolsonaro nos dois Estados.

Segundo consta, o emissário de Crisóstomo ao Acre tem a missão de não filiar ninguém que tenha carreira política prévia ou experiência em outros partidos. O Aliança quer sangue novo.

