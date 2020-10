Por Beatriz Santos, do Juruá Em Tempo

Emely Alves de Alexandria, 22 anos, é a nova miss Acre 2020. A jovem é de Cruzeiro do Sul, do Vale do Juruá. Esta é a primeira vez que uma cruzeirense representa o estado no maior título de beleza.

Emely disputou o título três vezes. “Esse ano eu não ia participar, mas, a convite do coordenador disputei e ganhei”, conta que aconselha todas as meninas a não desistirem. “Outro conselho também é que se cerquem de boas pessoas”.

A jovem cruzeirense vai representar o Acre no Miss Brasil. “u vou continuar estudando e trabalhando, não posso viver apenas de beleza”, salientou. Emely é estudante de engenharia florestal na Universidade Federal do Acre (UFAC).

Já o mister Acre é natural de Porto Acre: Átila Costa tem 24 anos, é acadêmico de educação física, atleta e mecânico.

