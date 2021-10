No FNDE, Vanda Milani garante ônibus escolares e escola para municípios acreanos

Em audiência nesta quinta-feira, em Brasília, com o diretor de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais do FNDE, Gabriel Villar, a deputada Vanda Milani(SOLIDARIEDADE) assegurou o envio ao Acre de um total de 6 ônibus traçados para transporte escolar nos municípios de Brasiléia, Acrelândia e Rodrigues Alves que serão contemplados com 2 veículos cada. A garantia dos ônibus é fundamental para acesso dos alunos da rede municipal da zona rural que, assim, terão asseguradas melhores condições para ensino/ aprendizagem.

Cada ônibus, informou a parlamentar, custa em torno de R$ 361 mil e vai substituir veículos já defasados, com mais de 10 anos de uso. Na audiência, Vanda Milani conseguiu ainda a garantia do FNDE da construção da escola Conci Alves (zona rural de Brasiléia) cujo prédio-devidamente equipado- contará com 5 salas, quadra coberta e auditório num investimento total no valor de R$ 4,5 milhões. A escola deverá atender mais de 300 alunos do ensino fundamental e educação infantil da rede municipal de ensino de Brasiléia localizada na Vila Quixadá-KM 26.

Satisfação

Para a deputada, a garantia dos ônibus escolares a 3 municípios irá trazer educação e cultura mais próxima a dezenas de estudantes do interior enquanto a construção da escola em Brasiléia é motivo de grande contentamento já que vai proporcionar mais um espaço para a disseminação de conhecimento à região do Alto Acre. “Colaborar com a educação contribui decididamente para a formação cidadã dos estudantes e promove a transformação do meio social em busca do bem comum”, finalizou a parlamentar.