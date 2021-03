Policiais do 5° Batalhão de Polícia Militar (5° BPM) prenderam na madrugada deste domingo, 28, três homens suspeitos de integrarem uma organização criminosa. As prisões ocorreram no município de Epitaciolândia. O trio também responderá pelo crime de corrupção de menores, já que no local adolescentes ingeriam bebidas alcoólicas.

Os militares receberam informações do serviço de inteligência que haveria uma festa de uma organização criminosa. As guarnições montaram o cerco policial, mas os indivíduos perceberam a chegada das viaturas e se dispersaram.

Contudo, os PMs ainda conseguiram deter três adultos e duas adolescentes. Os três homens já foram presos anteriormente por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e,agora, responderão pelos crimes de associação criminosa e corrupção de menores, já que as duas adolescentes estavam no local ingerindo bebidas alcoólicas.

Outras ocorrências exitosas no Alto Acre

Na tarde de sábado, 27, dois homens fizeram furtos na zona rural de Brasileia e a PM foi acionada. Os criminosos não foram localizados, mas os policiais, juntamente com as vítimas dos furtos, conseguiram localizar uma roçadeira e uma TV. Após os procedimentos de praxe os bens foram devolvidos aos respectivos proprietários.

Já na noite de sábado, 27, uma guarnição do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO) prendeu um homem com 20 tabletes de maconha e 12 trouxinhas de cocaína. A prisão ocorreu durante uma abordagem de rotina, na avenida Prefeito Rolando Moreira, em Brasileia.

