Fonte: acrenews.com.br

A “soldado da borracha” Irisontina Andalécio Gomes, de 76 anos, foi uma das primeiras a tomar a vacina anti-Covid nesta quinta-feira, 25, no sistema drive thru, em Rio Branco. Imunizada, a vovó bem humorada gravou um vídeo pelo celular do neto, Ney Dumonte, seu “motorista particular”, por ele sempre levá-la aos seus compromissos, agradecendo ao governador Gladson Cameli (Progressistas) e homenageando aos profissionais de saúde pela guerra contra o vírus.

O vídeo da vovó Irisontina começou a viralizar na manhã desta sexta-feira, 26. O Acrenews foi a procura dela e qual não foi a surpresa. Dona Irisontina é pura adrenalina. Feliz da vida aos 76 anos, ela tem cinco dos sete filhos que teve vivos, 17 netos e 12 bisnetos. É viúva de dois maridos, que foram “antes do tempo”, segundo ela. Dona Irisontina anuncia inclusive que não vai “curtir” a viuvez pro resto da vida. Ela quer casar outra vez. “Se aparecer a pessoa certa…”, diz.

A vovó da vacina é apaixonada pelo governador Gladson Cameli (Progressistas). Por essa razão disse que aproveitou a vacina para homenagear a forma como ele vem cuidando da crise sanitária provocada pela pandemia do coronavirus. “Obrigado a ele e também aos profissionais de saúde, os verdadeiros heróis dessa guerra”, diz a bem humorada e mais nova imunizada contra a Covid, que já levou perto de mil pessoas no Acre em um ano.

Veja o vídeo:

