O estado dos pacientes é estável porque, segundo o médico, se trata de uma infecção mais leve. A confirmação dos casos acendeu um alerta para a importância de continuar com as medidas de prevenção, mesmo aqueles que já pegaram a doença.

“Na verdade, o fenômeno da reinfecção já é conhecido. O que ocorre também é que comprovar que foi uma reinfecção é um fenômeno que depende de você sequenciar os dois vírus e provar que o vírus 1 é diferente do vírus 2, porque você pode suspeitar que é a mesma infecção que permaneceu dentro do indivíduo. No entanto, a gente tá vendo indivíduos que ficaram doentes muitos meses depois da primeira infecção, já tiveram exame negativo, ficaram sem sintomas e 3, 4, 5 meses depois adoecem de novo e voltam a ter exame positivo. Então, isso é claramente uma nova infecção”, explica Dantas.

“As pessoas podem claramente podem pegar uma segunda vez a Covid. Isso é tão mais provável quanto menor é tua imunidade. Os estudos também estão aparecendo mostrando que a gente não sabe quanto tempo a imunidade dura e também varia muito de pessoa para pessoa”, pontua o especialista.

Regressão de faixa

Na última quinta-feira (29), o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 manteve, parcialmente, o Acre na faixa de atenção, representada pela cor amarela. As regiões do Baixo Acre e Vale do Juruá permanecem na faixa amarela. Porém, a região do Alto Acre, regrediu e foi reclassificada na fase Laranja, que é a de alerta.

A coordenadora do Comitê, Karolina Sabino, disse que todas as regiões tiveram aumento em alguns indicadores, mas, a região do Alto Acre obteve nota 13 com a avaliação de sete indicadores.

Neste sábado (31), algumas atividades de campanha – como carreatas, passeatas, cicleatas e comícios foram suspensas no municípios de Brasileia e Epitaciolândia, que fazem parte da regional.

A decisão foi tomada após duas reuniões entre os candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito, das duas cidades, Ministério Público Estadual (MP-AC) e Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), na tarde de sexta-feira (30), no TRE em Brasileia.

A informação foi confirmada ao G1 pelo chefe de Cartório da 6ª Zona Eleitoral -Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil, Helton Santiago Macêdo. Ele disse que uma reunião com candidatos de Assis Brasil deve ocorrer na próxima semana.