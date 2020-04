Seis policiais penais testaram positivo para a doença, até último boletim da Saúde. Segundo Iapen, outros 12 tiveram resultado negativo para Covid-19.

Por Iryá Rodrigues, G1 AC — Rio Branco Após a confirmação de seis casos de Covid-19 entre policiais penais, outros 19, que estão com suspeita de contaminação por coronavírus, foram afastados e aguardam o resultado dos exames. A informação foi confirmada pelo Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC).

O último caso confirmado foi de um policial de 31 anos que teve o resultado divulgado no boletim da Secretaria de Estado de Saúde dessa quinta-feira (16). Segundo o Iapen, o último plantão dele no presídio foi dia 12 de abril. _______________ Do total de 37 policiais com suspeita de contaminação, de acordo com o Iapen, seis deram positivo para a doença, 12 receberam resultado negativo e os outro 19 aguardam o resultado. _______________ Um dos policiais, que foi o primeiro caso confirmado no dia 9 de abril, já está recuperado da doença. Todos os casos da doença registrados são de servidores do Complexo Penitenciário Francisco D’oliveira Conde (FOC), em Rio Branco. Comitê de combate à Covid-19 Junto ao plano de contingência, publicado na última quarta-feira (15) pelo Iapen, foi criado o Comitê Penitenciário de Combate à Covid-19. O objetivo do órgão e evitar o avanço do novo coronavírus nas unidades penitenciárias do estado. Os membros que compõem o comitê e suas respectivas atribuições e competências foram nomeados em uma portaria publicada na edição desta sexta-feira (17) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Conforme o Iapen, a medida considera o alto índice de transmissão do novo coronavírus e o agravamento do risco de contágio em unidades prisionais por conta da aglomeração de pessoas. Além das condições insalubres e dificuldade de garantir os procedimentos mínimos de higiene e isolamento de casos suspeitos.

O Ministério Público do estado (MP-AC) havia recomendado algumas ações que deveriam ser tomadas pelo Iapen que já tinha adotado algumas medidas, conforme anunciou na época.

As visitas nas unidades prisionais estão suspensas desde o último dia 17 de março, seguindo até o próximo dia 25 de abril. Vale destacar também que presas da unidade feminina de Rio Branco estão confeccionando máscaras para o uso dentro das unidades do estado.

Medidas adotadas:

Manter os presos em suspeita da doença em alojamento separado até atendimento;

Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies das celas, alojamentos e de outros ambientes utilizados por servidores e presos;

Suspensão de atendimento de advogados suspensas, a menos que seja comprovada a necessidade de urgência ou que envolvam prazos processuais;

Suspensão temporária de transferência interestadual de presos.

Além disso, dois pavilhões foram separados para receber os presos que derem entrada na unidade de Rio Branco durante o período de emergência, onde serão submetidos a isolamento e triagem. A mesma regra vale para o interior do estado.

As aulas estão suspensas dentro dos presídios e os trabalhos externos também, exceto as que são desenvolvidas na Unidade Penitenciária (UP-4), onde são feitos o trabalho de roçagem e manejo de hortaliças.

Covid-19 no Acre

O número de casos de Covid-19 no Acre voltou a subir. Conforme último boletim da Sesacre, os registrou saíram de 101 para 115 nessa quinta-feira (16). O número de mortes também aumentou para cinco, com mais uma vítima confirmada ainda nesta quinta.

O vírus já circula em seis das 22 cidades do estado. De acordo com a Saúde, 53 pessoas não têm mais o vírus no organismo, sendo consideradas recuperadas. Assim, 62 pessoas seguem em tratamento e a taxa de recuperação é de 46 %. Cinco pessoas seguem internadas.

Dos 115 casos, 86 são em Rio Branco; 12 em Acrelândia; um no Bujari; 13 em Plácido de Castro; um em Porto Acre e dois em Cruzeiro do Sul. Nesta última cidade, a segunda maior do estado, 19 pessoas estão sendo monitoradas depois de terem tido contato direto com o casal diagnosticado com a doença no domingo (12).

