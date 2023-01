Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena e prêmio vai a R$ 115 milhões

Os adolescentes C. D. S. S. de 17 anos, E. A. A. A. de 17 anos e a criança T. G. L. C de 12 anos foram feridos a tiros na tarde deste sábado (28), enquanto assistiam final de uma partida de futebol em um bar localizado na Travessa Coelho, no bairro Recanto dos Buritis, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o trio estava na companhia de outras pessoas assistindo a final da Supercopa Brasil, entre Flamengo e Palmeiras, quando foram surpreendidos por um homem que estava armado e que chegou em uma motocicleta no local. O criminoso disparou várias vezes contra as vítimas, que foram atingidas nós braços e nas pernas.

Os outros frequentadores não ficaram feridos nesse ataque criminoso. Após a ação, o bandido voltou para a moto e fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado e duas ambulâncias básicas para prestarem os primeiros atendimentos às vítimas, que tiveram os quadros clínicos estabilizados e foram encaminhados ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Uma equipe de agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheu as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

