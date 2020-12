O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (Progressistas), em nome da mesa diretora e todos os deputados, parabenizou o novo presidente eleito do Tribunal de Contas do Acre, o conselheiro Ronald Polanco. A eleição foi realizada durante sessão remota do TCE desta quinta-feira (3).

O atual presidente, conselheiro Cristóvão Messias, foi eleito vice e o conselheiro Valmir Ribeiro será o corregedor. A conselheira Dulcinéa Benício tomará conta da Ouvidoria do órgão. Ronald Polanco comandará a Corte pelos próximos dois anos.

“Sem dúvida, apesar do desafio, o conselheiro Ronald Polanco se mostra apto a presidir uma instituição de grande importância para o Estado do Acre e para o estado democrático de direito. Não poderia deixar de parabenizar o ilustre conselheiro por ter sido reconhecido por seu magnífico trabalho, sendo escolhido para ocupar a presidência do TCE, cargo que, com certeza, ocupará com maestria”, enfatizou o presidente da Aleac.

Mircléia Magalhães/Agência Aleac

