Não há mais vagas de UTI Covid-19 no Pronto Socorro de Rio Branco, segundo dados divulgados pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre). A ocupação está em 61,3% para toda a rede estadual de saúde. Reflexo do aumento no número de casos de pessoas com o coronavírus.

Segundo o boletim diário, há 240 pacientes internados nos estabelecimentos monitorados, dos quais 156 já estão positivos para a Covid-19. Desse montante, 53 pessoas estão em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), e os outros 187 pacientes internados, estão em leitos comuns, sendo eles clínicos, obstétricos e pediátricos.

O Acre, até a quarta-feira, dia 02, registrava 101.544 notificações de contaminação pela doença, sendo que 64.384 casos foram descartados. Havia 414 exames de RT-PCR aguardando análise pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou pelo Centro de Infectologia Charles Mérieux.

Mais 1 notificação de óbito foi registrada, sendo de um paciente do sexo masculino, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 727 em todo o estado. Morador de Rio Branco, J.A.R., de 59 anos, deu entrada no dia 23 de novembro, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu nesta terça-feira, 1º de dezembro.

