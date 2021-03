O governador Gladson Cameli deu detalhes e assinou na tarde desta segunda-feira, 22, o contrato da compra de 700 mil doses da vacina russa Sputnik V.

Gladson assinou o contrato de compra dos imunizantes que devem começar a chegar ao Acre no próximo mês de abril.

As doses serão para a população de 18 a 59 anos, já que as vacinas que disponibilizadas pelo governo federal estão atendendo a faixa etária considerada idosa.

A expectativa do governo que as doses cheguem em um único lote até o dia 20 do próximo mês.

“Eu não vou abrir mão da nossa prioridade que é a vida. Não vamos abrir mão disso. Compramos por meio do Consórcio Norte/Nordeste e as vacinas já começam a chegar no próximo mês”, disse Gladson.

Gladson afirmou que se faltar dinheiro para pagar as vacinas, pode paralisar algumas obras. “Prioridade é vida. Tenho trabalhado com um plano a, b, c e d. Se for preciso a gente para algumas obras. O importante é salvar vidas”.

O governador agradeceu o apoio das instituições públicas do Acre, entre elas a Assembleia Legislativa do Acre.

O presidente da Aleac, Nicolau Júnior parabenizou Gladson pela compra das vacinas.

“Muito feliz de fazermos parte de um momento tão importante para todos nós. Parabenizo o governador pela ousadia, por está dando esse importante passo para que possamos voltar a termos uma vida normal e que esse tempo de tanta dor seja apenas uma triste lembrança”, disse Nicolau.

O presidente da Aleac fez questão de enaltecer a união das instituições acreanas pela luta contra a Acovid-19. “Não posso deixar de mencionar o esforço das instituições como o governo com todos os seus secretários, o Ministério Público do Acre que tem feito tudo o possível e os 24 deputados estaduais que estão compromissados em colaborar para o fim da pandemia”.

O custo da aquisição de vacinas pelo governo do Acre chega a R$ 40 milhões de reais.

