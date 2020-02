“Todos os deputados estão à disposição para contribuir, pois nosso objetivo é devolver a segurança aos acreanos”

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior (PP), participou na manhã deste domingo (9) da reunião estratégica Acre Pela Vida – Por Uma Cultura de Paz, promovida pelo governo do Estado com o apoio dos demais poderes. O encontro aconteceu no prédio da Biblioteca Pública e contou com a participação de autoridades do Estado.

Nicolau pontuou que a temática envolvendo segurança pública já vem sendo amplamente debatida no Poder Legislativo Acreano desde a volta do recesso parlamentar. Disse ainda que na próxima semana será instalada uma Comissão Especial para tratar especificamente sobre esse tema, e que serão também apresentadas propostas de ações para o governo.

“Todos os deputados estaduais estão à disposição para contribuir nessa questão, pois nosso objetivo aqui é o mesmo: devolver a segurança aos acreanos. Na semana que vem nós já iremos criar na Aleac uma comissão para tratar especificamente sobre esse tema e apresentar propostas para o executivo. Nós fomos eleitos pelo povo e estamos unidos para assegurar que o melhor para eles será feito”, afirmou.

O presidente também elogiou a postura do governador Gladson Cameli (PP) em promover o encontro e reiterou que o problema na segurança já vem se arrastando há algumas gestões anteriores, mas que o atual gestor está focado em solucioná-lo.

“A situação relacionada a segurança realmente não está fácil. Esse não é um problema de agora, já vem se arrastando há alguns anos e nós precisamos resolver. Esse é um tema sensível e o governador Gladson Cameli está tendo uma atitude nobre ao reconhecer que a situação não está fácil, reunindo a cúpula de segurança e os poderes constituídos e juntos, buscando uma melhor saída”, enalteceu.

Durante o encontro ficou firmado que o governo vai instalar um gabinete de emergência exclusivo para tratar dos problemas de segurança e prestar todo apoio necessário para o combate à criminalidade no Estado.

Comentários