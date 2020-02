Leila Ferreira/SECOM

Modernização da Rede Iluminação Pública. Esse é o objetivo da parceria entre a Prefeitura de Brasileia e a empresa Energiza Acre. O acordo consolidado nesta sexta-feira, 7, assegura o investimento de R$ 300 mil no Município.

O convênio assinado pela prefeita Fernanda Hassem e o diretor técnico comercial da Energisa, Ricardo Xavier, garante a revitalização do sistema de iluminação pública. Como resultado, os cidadãos e as cidadãs brasileenses irão desfrutar de mais segurança, gerado pelo aumento do nível de eficiência e iluminação do Município.

Na prática, a parceria vai viabilizar a substituição das lâmpadas da cidade por luminárias de led, que além de terem uma maior durabilidade, proporcionam mais claridade e degradam menos o meio ambiente. A previsão da Energisa é que os trabalhos se iniciem em abril.

“Os 300 mil reais vão resultar na substituição de 200 lâmpadas comuns por luminárias de led. Isso significa uma economia mensal de mais de 7 mil reais, recurso que poderá ser alocado em outra área da gestão. Agradeço a Energisa pela parceria, que só foi possível porque o nosso Município está adimplente”, destacou a prefeita Fernanda Hassem.

O diretor técnico da Energisa destacou os benefícios da parceria. “Estamos muito contentes, pois esse convênio vai proporcionar a Brasiléia uma iluminação de qualidade, garantindo uma condição de conforto para os nossos clientes. Além de gerar uma redução de 86 mil reais por ano”, salientou Ricardo Xavier.

O ato de assinatura do convênio, realizado no gabinete da prefeita, contou com participação e presença dos secretários municipais, vereadores Edu Queiroz, Antônio Francisco, Zé Gabrielle, Mario Jorge e Marquinhos Tibúrcio, bem como servidores da Energisa.

