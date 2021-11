Natação do Acre brilha no primeiro dia de competições

A equipe acreana de natação brilhou no primeiro dia de competições dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), que acontecem no Centro Olimpico, na Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. As atividades aconteceram dentro do complexo esportivo Maria Lenk.

Nos 50 metros nado borboleta, feminino, as atletas Júlia Guedes Borges e Jhully Barbosa conquistaram os 5º e 6º lugares. Já nos 50 metros nado borboleta masculino, o atleta Fernando Weber conseguiu, na série, chegar em primeiro lugar.

Para o professor Hélio Guimarães, um dos treinadores da equipe, o mais importante é que, dentro da série, os atletas acreanos conseguiram melhorar os tempos. “Apesar das condições oferecidas esperamos que a nossa delegação consiga realizar uma boa competição daqui para a frente”, destacou ele.

Além da natação, o Acre entrou em quadra também com a equipe de vôlei de quadra feminino, onde as alunas das escolas José Valmir (municipal) e Franklin Roosevelt (estadual) de Plácido de Castro, representaram o Estado do Acre na competição.

Já no futsal, a equipe masculina ganhou de Rondônia pelo elástico placar de 9 a 1. Já o futsal feminino não obteve o mesmo êxito, perdendo para a equipe do Rio Grande do Sul por 4 a 2.

Para o treinador da equipe feminina de vôlei, Tássio Santos da Silva, havia uma grande expectativa para o início dos jogos. “Era uma oportunidade única na vida dessas crianças, mas hoje chegou o tão esperado dia para elas, que estavam ansiosas e nervosas, mas graças a Deus deu tudo certo”, afirmou.

Os Jogos Escolares Brasileiros contam com a participação de todos os Estados brasileiros, reunindo mais de 6,2 mil atletas que estão disputando 17 modalidades esportivas diferentes. Ao todo, 195 troféus e 2.247 medalhas serão distribuídos aos vencedores.