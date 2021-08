Na capital, PM prende dois assaltantes, apreende quatro armas, recupera veículo e bens roubados no interior do Acre

A Polícia Militar prendeu em Rio Branco, na noite desta sexta-feira, 13, dois homens envolvidos em um assalto ocorrido na mesma noite, em Porto Acre, no interior do Estado. Com eles foram apreendidos quatro armas de fogo, celulares e uma caminhonete que havia sido roubada, com outros dois veículos, por uma quadrilha de pelo menos cinco criminosos portando armas de fogo.

Com informações repassadas pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), guarnições de serviço na capital interceptaram os criminosos, na rodovia AC-10, quando fugiam em direção a Rio Branco. Ao visualizarem a polícia, arremessaram as armas e tentaram escapar pela mata, mas foram cercados pela polícia e presos em flagrante.

A vítima do assalto relatou que os cinco homens invadiram sua casa, e depois de amarrar e amordaçar sua família, saíram do local levando dois carros e uma motocicleta, além de outros bens da família e uma quantia em dinheiro.

Foram apreendidas quatro armas de fogo com munições, sendo duas espingardas e dois revólveres, a caminhonete e outros objetos, entre eles uma mochila com vários aparelhos de telefone celular. O outro veículo e a motocicleta permanecem em poder de pelo menos mais três assaltantes, que ainda estão sendo procurados pela polícia.

Os presos e as armas, assim como o veículo e objetos recuperados, foram entregues na delegacia para os procedimentos cabíveis ao caso.