Homem é preso transportando quase 35 kg de cocaína e maconha na BR-317

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu nesta sexta-feira (13) um motorista transportando cerca de 35 quilos de drogas pela BR-317, no município de Senador Guiomard.

Após ter informações passadas pela Polícia Federal de que um veículo se dirigia para Rio Branco com um carregamento de drogas, uma equipe da PRF se deslocou para o trecho da rodovia que faz a ligação da fronteira com a capital.

Logo cedo, os policiais avistaram um veículo e iniciaram procedimentos para fazer a abordagem. O condutor do veículo ainda esboçou uma tentativa de fuga mas logo desistiu e parou. Quando os policiais o indagaram os motivos da fuga, ele confessou que fazia transporte de substância ilícita no veículo.

No interior do automóvel foi encontrado um total de 35,7 quilos de drogas, sendo 29,5 kg de substância semelhante a pasta base de cocaína, 1 kg de substância semelhante a cloridrato de cocaína e 5,2 kg de substância com características de maconha.

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da Polícia Federal em Epitaciolândia para as providências legais decorrentes do crime de tráfico de drogas.

