Barreira sanitária do Entroncamento foi uma iniciativa dos 4 municípios, Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil, quando ainda não havia nenhum caso do novo coronavírus na regional.

A informação foi dada pelo prefeito de Xapuri, Ubiracy Vasconcelos, em vídeo divulgado na página da prefeitura em uma rede social. Segundo ele, tanto Xapuri quanto Epitaciolândia voltarão a ter suas barreiras sanitárias dentro do perímetro urbano de cada município.

De acordo com o subsecretário municipal de Saúde de Xapuri, Daniel Lima, o motivo da desativação da barreira sanitária do Entroncamento foi a impossibilidade de haver, lá, policiamento constante nas 24 horas de funcionamento do posto de controle.

– Com as barreiras de volta à entrada das cidades, temos mais garantia de resguardar os nossos profissionais. Aqui, a gente consegue ligar para o 190 e a polícia rapidamente chegar. Lá no Entroncamento estávamos tendo suporte apenas durante o dia, com a Polícia Rodoviária Federal – afirmou.

A implantação da barreira sanitária do Entroncamento foi uma iniciativa dos 4 municípios do Alto Acre – Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil – quando ainda não havia nenhum caso do novo coronavírus na regional.

Menos de um mês depois, a ideia de fazer o controle unificado de quem entra e sai no Alto Acre foi abandonada com os municípios da regional acumulando 16 casos positivos de Covid-19, a maioria (12) em Xapuri. Brasiléia e Assis Brasil registram, até agora 1 caso cada um e Epitaciolândia 2.

O município de Brasiléia foi o último da regional a confirmar o novo coronavírus. O anúncio foi feito no último sábado, 9, pela própria prefeita Fernanda Hassem. Ela pediu a união das pessoas em seu município e disse que não adianta serem criadas regras se a população não as cumpre.

– É preciso união de todos nós. Todos os dias recebemos denúncias de pessoas que estão descumprindo o decreto, de pessoas que estão frequentando os espaços públicos. Sabemos que mudança de hábitos é difícil, mas é necessário para que possamos voltar à nossa normalidade – disse.

