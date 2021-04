POR MARCOS DIONE

A senhora Luciana Lima de Matos está desaparecida desde a última segunda-feira (12) e a família busca ajuda na internet para encontrá-la. Qualquer informação pode ser repassada para o telefone (68) 9-9238-9319.

Conforme comunicado publicado nas redes sociais, a mulher seria do Mato Grosso e teria vindo ao Acre visitar a família. Ela foi vista pela última vez no conjunto habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.