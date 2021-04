POR MARCOS DIONE

O jovem Phelype Mourão, de 29 anos, foi encontrado morto na tarde de terça-feira (13) numa área de vegetação na zona rural de Almirante Tamandaré, no interior do Paraná. O corpo do rapaz estava com mãos e os pés amarrados, além de um pano cobrindo a cabeça.

Phelype era de Rio Branco e estava morando há pouco tempo no Paraná.

O corpo da vítima foi encontrado por um trabalhador que acionou a polícia.

O cadáver, que já estava em estado de decomposição foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Curitiba para os devidos procedimentos.

Informações apuradas até o momento pela polícia indicam que o jovem pode ter sido assassinado a mando de uma organização criminosa, uma vez que ele também teria envolvimento com a criminalidade.

O caso segue sob investigação.