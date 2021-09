Mulher que ficou cega após cirurgia de catarata no AC deve receber R$ 150 mil de indenização

Por Aline Nascimento, g1 AC

Uma mulher de 60 anos ganhou na Justiça o direito a uma indenização por danos morais e estéticos por ter ficado cega do olho esquerdo após uma cirurgia de catarata feita em 2012 no Programa Saúde Itinerante em Cruzeiro do Sul, interior do Acre. O Estado deve pagar R$ 150 mil de indenização por erro médico no procedimento.