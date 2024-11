Mulher perde R$ 60 mil em golpe de venda de casa em Cruzeiro do Sul

O governador Gladson Cameli, acompanhado do titular da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), Ítalo Lopes, vistoriou nesta terça-feira, 19, as obras das quadras do entorno do estádio Arena da Floresta, em Rio Branco. A iniciativa faz parte de um esforço conjunto entre o governo do Acre, a Prefeitura de Rio Branco e o Ministério Público do Estado, além do senador Alan Rick, para promover ações de segurança pública, esporte e cultura na região.

Com a recente inauguração do 2º Batalhão da Polícia Militar, estrategicamente instalado nas proximidades do estádio, o que fortalece toda a comunidade local, o nível de segurança na região será reforçado, garantindo um ambiente para as práticas esportivas.

Segundo o governador, o projeto demonstra o compromisso em criar espaços mais seguros e funcionais para a comunidade.

“Nossa missão é cuidar das pessoas, e essas obras são uma prova de que segurança e lazer podem caminhar juntos. Estamos revitalizando espaços para que as famílias se sintam acolhidas e possam desfrutar de um ambiente saudável e seguro. Esse trabalho é fruto de parcerias e do esforço conjunto de várias mãos”, destacou Cameli.

As obras de manutenção, realizadas pela Seop, visam revitalizar as quadras do entorno, valorizando a prática esportiva e incentivando o uso desses espaços para atividades culturais. Ao todo, 14 quadras esportivas fazem parte do complexo no entorno da Arena da Floresta, sendo recuperadas com serviços que incluem melhorias no piso, pintura, demarcação e substituição de alambrados.

De acordo com o secretário Ítalo Lopes, as intervenções têm um impacto direto na qualidade de vida dos moradores.

“Estamos entregando equipamentos públicos de qualidade, para que a comunidade possa usufruir de espaços revitalizados, seguros e adequados para o esporte e o lazer. Esse investimento de R$ 395 mil, com recursos próprios, reforça nosso compromisso com o bem-estar da população”, afirmou Lopes.

As obras no entorno do estádio Arena da Floresta contemplam, neste primeiro momento, seis quadras, sendo três de areia e três de piso cimentado (granilite). Além disso, a reforma do próprio estádio está finalizada e será entregue no próximo sábado, 24, sob a coordenação da Secretaria Extraordinária de Esporte e Lazer (Seel), alinhada ao objetivo de transformar a área em um polo esportivo e cultural de referência para a capital acreana.

A conclusão das obras reforça o compromisso do governo do Acre em integrar segurança, esporte e lazer, oferecendo espaços de convivência para os moradores de Rio Branco e incentivando a cidadania.

