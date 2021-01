Maria das Graças Marques morreu no bairro Olivença, após cair com a mão sobre um fio de eletricidade.

Uma mulher de 32 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (11, em um dos bairros atingidos pela cheia do Rio Juruá, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

“Segundo as informações que temos, ela deslizou na lama e a mão dela caiu por cima de um fio elétrico de um mergulhão”, disse o gerente do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) de Cruzeiro do Sul, Cleiton Costa.

A Energisa informou por meio de nota que “lamenta o acidente em decorrência de choque elétrico que ocorreu em um bairro de Cruzeiro do Sul, nesta segunda-feira, (11.12). O fornecimento de energia na residência onde ocorreu o acidente não estava interrompido.”

Costa disse que devido à alagação, a vítima foi transportada em um barco até o local onde o Samu aguardava.

“Trouxeram ela para o Samu, mas a paciente já estava em choque, bem crítica. O Samu tentou fazer os procedimentos de reanimação por 45 minutos, mas não houve êxito e ela foi a óbito”, contou.

O corpo da mulher foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade para realizar os exames cabíveis.

Cheia do Rio Juruá

O Rio Juruá voltou a transbordar neste final de semana. Segundo a Defesa Civil, os moradores de parte dos bairros Miritizal, Lagoa, Olivença – onde ocorreu o acidente- e Estirão do Remanso, tiveram o fornecimento de energia elétrica suspenso por causa do nível do Rio Juruá.

Nesta segunda, o Rio Juruá marcou 13, 30 metros. A cheia já atinge pelo menos 5 mil famílias de seis bairros e outras três comunidades. Ao todo, cerca de 20 mil pessoas já estão afetadas pela enchente, de acordo com a Defesa Civil.

Veja a nota da Energisa

“A Energisa Acre lamenta o acidente em decorrência de choque elétrico que ocorreu em Cruzeiro do Sul, nesta segunda-feira, (11.12). O fornecimento de energia na residência onde ocorreu o acidente não estava interrompido, pois o local não tinha sido atingido pela cheia do Rio Juruá.

A Distribuidora reforça sobre os cuidados que a população deve ter para evitar acidentes com a energia elétrica durante o período de chuvas, como, por exemplo, não manusear bomba d’agua e ficar distante dos cabos e fios elétricos.

Em caso de chuva, fique longe de árvores, evite ficar próximo de estruturas altas com torres de telefone ou de energia elétrica e jamais se aproxime de fios partidos ou caídos, nem toque em pessoas ou objetos que estejam em contato com a rede elétrica.

Vale ressaltar que aparelhos elétricos só devem instalados ou reparados por técnico habilitado e capacitado, não podendo ser manuseados sem os equipamentos de segurança. Nunca devemos tentar reparar equipamentos elétricos estando molhado, dentro de água e ligados à rede de elétrica. A combinação água e eletricidade é a responsável por graves e, em boa parte das vezes, por acidentes fatais.