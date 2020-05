Policiais civis da Delegacia de Combate ao Narcotráfico – DENARC prenderam na manhã desta sexta-feira, 15, na BR-364, nas proximidades da Cidade do Povo, uma mulher de 22 anos, identificada como Verena Santos Lima, com um carregamento de 11kg de maconha. A droga oriunda do estado do Mato Grosso seria distribuída em Rio Branco e municípios próximos.

O resultado a apreensão e prisão da “mula”, como é conhecida a pessoa contratada por traficantes para transportar drogas, foi apresentada pelo delegado Coordenador da DENARC, Karlesso Néspoli.

De acordo com o delegado a rota do tráfico de drogas entre os estados de Mato Grosso e Acre tem um monitoramento constante das forças policiais. Na manhã desta sexta-feira, a equipe de investigadores recebeu informação por meio do disque-denuncia sobre a chegada da jovem com o carregamento de maconha. Uma barreira foi montada nas proximidades da Cidade do Povo onde foi realizada a abordagem ao carro fretado pela acusada.

“Ela contratou um taxi em Porto Velho para vir para Rio Branco, onde estava trazendo a droga em sua bagagem. Recebemos esta informação por meio do nosso disque-denuncia e realizamos uma barreira logrando êxito em prender a acusada. É um carregamento de maconha avaliado em cerca de R$ 45mil. Essa pessoa foi indiciada por crime tráfico interestadual já se encontra à disposição da Justiça”, comentou o delegado.

José Henrique Maciel Ferreira, Delegado Geral da Polícia Civil do Acre destacou o trabalho de investigação, que mesmo diante das restrições por conta da pandemia da Covid-19, vem acontecendo de forma diuturna e resultado em prisões, apreensões e cumprimentos de ordens judiciais.

“Mesmo com todo esse problema da pandemia não deixamos de trabalhar e de atuar em todo o Estado. Os resultados estão sendo apresentados à população quase todos os dias, são mandados de prisões, buscas e apreensões que estão sendo cumpridos, investigações que estão em andamento e outras que estão sendo concluídas com seus autores presos, apreensões de armas drogas e outras ações que estamos realizando, portanto parabéns a todos os nossos policiais que se empenham e garantir mais segurança e tranquilidade à nossa população”, concluiu o Delegado Geral.

Comentários