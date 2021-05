Mulher achada morta em lixão no AC com várias facadas postou mensagem se despedindo

Por Iryá Rodrigues A dona de casa Antônia Francisca Miranda Lima, de 29 anos, foi encontrada morta, na tarde dessa quarta-feira (26), no lixão da cidade de Plácido de Castro, no interior do Acre, após desaparecer.

A irmã da vítima, Maria Carina contou que Francisca se separou do companheiro há cerca de dois anos e que desde então mudou muito o comportamento e se distanciou de toda família. Ela chegou a ficar por duas semanas em Porto Velho e logo que voltou para Plácido de Castro, na terça-feira (25), desapareceu. “Fiquei sabendo que ela tinha voltado pela filha dela que foi lá em casa brincar e contou. No dia que ela chegou foi o dia que capturaram ela. Como a cidade é pequena, muita gente está comentando e parece que ela foi pega no Centro, próximo à lotérica. Fiquei preocupada quando meu sobrinho perguntou se eu sabia onde ela estava, que estava sumida, porque de uma certa forma, a vida que ela estava vivendo, a gente já esperava uma notícia ruim. Pelos status que ela publicava dava para perceber que estava sendo ameaçada”, disse a irmã. Foi então que Maria resolveu procurar a polícia para registrar o desaparecimento da irmã. A família ajudou nas buscas e o corpo de Antônia foi achado próximo a umas bananeiras no lixão da cidade com várias marcas de facadas. Ela deixou cinco filhos.

O local foi isolado para o trabalho da perícia e, em seguida, o corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco para passar pelos devidos procedimentos.

Mais de 50 facadas

Conforme as informações da polícia, registradas no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), a vítima foi vista entrando no lixão com dois homens e em seguida eles deixaram o local sozinhos.

O delegado Dione dos Anjos, responsável pelo caso, disse que a equipe policial iniciou as investigações logo após o corpo ser encontrado e já conseguiu chegar aos suspeitos do crime. Ainda na noite dessa quarta (26), um homem de 19 anos foi preso e um adolescente de 16 apreendido suspeitos de participação no crime.