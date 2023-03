MPF instaura procedimento para apurar suposta tentativa de homicídio contra líder do povo Ashaninka, no Acre

O Departamento de Manutenção da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) realiza a manutenção de 48 escolas urbanas e rurais em diversos municípios, inclusive em Rio Branco, para o ano letivo de 2023. As aulas se iniciam no próximo dia 13, para o ensino médio, e no dia 20, para o ensino fundamental.

De acordo com o chefe do Departamento de Manutenção da SEE, Marcus Venícius Holanda, em Rio Branco estão sendo realizados trabalhos de revitalização nas escolas Flaviano Batista, no Aeroporto Velho; João Paulo I, na Baixada da Sobral; Edilson Façanha, no Calafate; e Carlos Casavecchia, no Xavier Maia.

No interior há trabalhos sendo realizados na João de Deus Rodrigues, na zona rural do Bujari; na Boa Vista, na zona rural de Senador Guiomard; na Dom Júlio Mattioli e no Insitituto Santa Juliana, em Sena Madureira; além de escolas em Marechal Thaumaturgo, Porto Valter e Porto Acre.

Entre os diversos serviços realizados, estão a pintura de fachadas e dos blocos dos prédios, a manutenção das coberturas e a realização de serviços hidráulicos e elétricos, além de adaptações de muitas cozinhas para desenvolver o Prato Extra, programa do governo do Estado.

“Esse trabalho é necessário para dar condições aos alunos de iniciar o ano letivo. Não paramos nem durante o recesso, para oferecer o melhor aos nossos estudantes”, afirmou Holanda.

Além dessas diversas reformas, o Departamento de Manutenção trabalha também na construção de novas escolas, como a Sandoval Batista, na zona rural de Assis Brasil, além de outras em aldeias indígenas de Sena Madureira e Feijó.

