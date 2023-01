MPEs foram responsáveis por 93,5% dos empregos em novembro de 2022

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) dá início a 2023 chamando a atenção da população acreana para a campanha ‘Janeiro Branco’. A fachada do prédio ficará iluminada com a cor da campanha durante todo o mês de janeiro.

A iniciativa visa chamar atenção da população acreana e incentivar os debates para os temas da Saúde Mental e da Saúde Emocional na vida das pessoas.

A campanha foi criada e promovida por psicólogos com o propósito de convidar a população a discutir a importância do cuidado com a saúde mental em busca de mais qualidade de vida.

Criada em 2014, em Minas Gerais, a campanha conta com a participação de diversos profissionais que colaboram promovendo palestras, debates e vídeos informativos sobre a importância do Janeiro Branco.

O mês de janeiro foi escolhido, pois representa, simbólica e culturalmente, um mês de renovação de esperanças e projetos na vida das pessoas.

A conscientização já tem grande público em algumas cidades brasileiras e adesão de países como os Estados Unidos, Japão e Portugal.

Vale destacar que a saúde mental é uma temática que tem atraído a atenção de especialistas como prioridade global de saúde e desenvolvimento econômico.

De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil é o segundo país das Américas com maior número de pessoas depressivas, equivalentes a 5,8% da população, atrás dos Estados Unidos, com 5,9%. A depressão é uma doença que afeta 4,4% da população mundial. O Brasil é ainda o país com maior prevalência de ansiedade no mundo (9,3%).

“O nosso intuito é alertar a população do Acre e também fortalecer as ações voltadas para o tema que tem ganhado cada vez mais visibilidade, e este Poder não poderia ficar de fora desse movimento. É importante que as pessoas ao perceber que precisem de ajuda, procure um profissional de saúde mental, como um psiquiatra ou um psicólogo, para uma avaliação. Vamos iniciar o ano cuidando do nosso corpo e da nossa mente”, enfatizou o presidente da Aleac, deputado Nicolau Júnior.

Cuidados Necessários

O Ministério da Saúde (MS) reforça a importância de se ter hábitos saudáveis, tanto para o corpo quanto para a mente, e dá algumas dicas que podem contribuir com a qualidade de vida das pessoas: É recomendado conversar com pessoas de confiança, fazer exercícios físicos, investir em meditação, leitura, exercícios de respiração, artesanato; estimular ações compartilhadas de cuidado, evocando a sensação de pertencimento social, como as ações solidárias e de cuidado familiar e comunitário.

Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac

