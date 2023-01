Vice-governadora Mailza prestigia cerimônia de passagem de comando do Bope

Na manhã desta quinta-feira (5), no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Acre, tomou posse como deputado estadual Gemil Júnior. O novo parlamentar assumiu o lugar do deputado Luis Tchê (PDT) que atualmente ocupa a pasta da Secretaria de Pecuária e Agronegócio do Estado.

O presidente do Poder Legislativo, Nicolau Júnior (Progressistas), conduziu a cerimônia de posse do novo deputado, que logo em seguida prestou seu compromisso parlamentar de acordo com o art. 3° do regimento interno da Assembleia Legislativa.

Na ocasião, o presidente do parlamento acreano entregou ao deputado um exemplar da Constituição do Estado e do Regimento Interno da Casa. “Hoje, estamos empossando um amigo. Desejamos sucesso ao deputado Gemil Júnior. Sei que ele ficará no cargo por pouco tempo, mas, tenho certeza de que ele contribuirá muito com o Estado e com povo do Acre nesse período”, disse Nicolau Júnior.

O primeiro secretário da Aleac, deputado Luiz Gonzaga (PSDB), também desejou sucesso ao novo parlamentar. “Sabemos que sua passagem pelo legislativo acreano é breve, mas, sei que você deixará a sua marca como parlamentar. Te desejo muito sucesso”, disse.

Em sua fala, Gemil Júnior disse que fará o possível para apresentar alguns projetos que beneficiem a população acreana. “Eu não consegui o número de votos necessários para me eleger em 2018, mas tudo acontece no tempo de Deus. Sou muito grato a Deus de estar aqui hoje e de poder colaborar nesses trinta dias, com as ações legislativas. Tenho pouco tempo, mas, me esforçarei ao máximo para indicar alguns projetos, alguns deles voltados para a causa animal”, enfatizou.

Gemil Júnior deverá ficar no cargo de deputado até o dia 31 de janeiro, pois no dia 1 de fevereiro a nova legislatura tomará posse e como Tchê continuará secretário, quem deve assumir a cadeira do PDT é o deputado Marcus Cavalcante.

Fotos: Sérgio Vale

