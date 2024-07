MPAC firma parceria para a realização de atividades educativas de combate à corrupção

Nesta segunda-feira, 29, o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) firmou um acordo de cooperação técnica com outras instituições, com o objetivo de promover atividades educativas focadas no combate à corrupção para estudantes da rede pública.

O acordo foi assinado também pelo Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) e da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), e contará ainda com a adesão da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac).

Com a parceria, as instituições envolvidas desempenharão ações conjuntas para garantir a realização das atividades em escolas do estado, que incluirão abordagens lúdicas, como desenho, redação, música e teatro, para sensibilizar os jovens sobre o enfrentamento à corrupção. Inicialmente, as ações serão implementadas nos municípios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, destinadas aos alunos da terceira série do ensino médio.

O procurador-geral de Justiça, Danilo Lovisaro do Nascimento, destacou que a iniciativa será essencial para fortalecer o senso de ética entre os jovens e promover uma cultura de integridade. Ele ressaltou a importância da parceria com outras instituições, articulada pela promotora de Justiça Myrna Teixeira Mendoza.

“Projetos como este são fundamentais, pois atuam no campo preventivo para a transformação de atitudes, envolvendo nossos jovens na construção de uma sociedade mais justa e ética no futuro. Parabenizo a Dra. Myrna pela articulação e fico muito contente por estarmos dando hoje o primeiro passo dessa iniciativa, que é a sua formalização”, disse.

A promotora de Justiça Myrna Mendoza explicou que o acordo permitirá a execução do projeto “Eu digo não à corrupção”, voltado a engajar os jovens para que se tornem cidadãos conscientes e proativos na luta contra a corrupção. “Essa é uma forma de conscientizar os jovens de que a corrupção está presente no dia a dia por meio da perpetuação de alguns atos. Para mudarmos a realidade do Brasil no que se refere à corrupção, é necessário buscar uma transformação diária dos hábitos das próprias pessoas”, explicou a promotora.

Para o presidente da FEM, Minoru Kinpara, o projeto terá um impacto significativo na vida dos estudantes. “Estamos à disposição para este e outros projetos. Sempre digo que, assim como a saúde, a educação e a cultura salvam vidas. Cada projeto pode salvar a vida de um jovem, e ficamos muito felizes com parcerias como estas”, afirmou.

O secretário adjunto de Administração da SEE, Reginaldo Prattes, que representou o secretário Aberson Carvalho, falou sobre o poder transformador da educação e a importância de inserir nas escolas temas relacionados ao enfrentamento à corrupção. “Só através da educação atingimos efetivamente a sociedade. Tenho certeza do sucesso dessa iniciativa e que ela possa ser replicada em outros municípios do estado”, ressaltou.

Texto: Hudson Castelo

Fotos: Tiago Teles

Agência de Notícias do MPAC

Fonte: Ministério Publico – AC