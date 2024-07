Educação realiza fase estadual de vôlei de praia dos Jogos Estudantis

Foi posto em prática um plano de contingência, que inclui medidas de controle do vetor da doença, campanhas de conscientização e orientação para a comunidade, além de reforço no monitoramento dos casos.

Em Cruzeiro do Sul, nove casos de doença de Chagas foram confirmados e 5 estão sob investigação. As nove pessoas infectadas estão internadas no Hospital do Juruá, sendo que uma já deverá ter alta nos próximos dias. Na última quinta-feira, 25, um homem, morador do bairro Miritizal, deu entrada da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com febre e dores de cabeça e no abdômen. “No exame de gota espessa a doença de Chagas foi confirmada e em seguida outras 8 pessoas, parentes e amigos do homem, também foram diagnosticadas com a doença. A forma de contágio foi um açaí ou um patoá feitos para um aniversário. Estamos em alerta”, diz o secretário de Saúde de Cruzeiro do Sul, Áureo Neto.

Governo do Estado e prefeitura de Cruzeiro do Sul agem em conjunto e realizaram uma reunião nesta terça-feira, 30. Os pacientes estão sendo acompanhados por uma equipe médica especializada e a forma de contaminação ainda está sob investigação. O besouro barbeiro, transmissor da doença, pode ter sido “batido” junto com o açaí ou o patoá, conhecidos como “vinhos” da floresta.

“A Vigilância Epidemiológica do Estado e da prefeitura estão em investigação. A orientação é que o açaí seja lavado com cloro e bem higienizado. Os pacientes internados e, mesmo após a alta, serão acompanhados por nossas médicas infectologistas”, explica Diane Carvalho, representante da Sesacre em Cruzeiro do Sul.

Equipes das Vigilâncias Sanitárias e Epidemiológicas da prefeitura de Cruzeiro do Sul e do governo do Estado, Atenção Básica, Unidade de Pronto Atendimento e Hospital do Juruá estão em alerta para os sintomas dos pacientes. Agentes Comunitários de Saúde e Agentes Comunitários de Endemias estão fazendo busca ativas na localidade onde os casos foram registrados e em outras comunidades. Foi posto em prática um plano de contingência, que inclui medidas de controle do vetor da doença, campanhas de conscientização e orientação para a comunidade, além de reforço no monitoramento dos casos.

