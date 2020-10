A Justiça do Acre aceitou denúncia contra Ícaro José da Silva Pinto e Alan Araújo de Lima. Os dois estão envolvidos no atropelamento e morte de Jonhliane de Souza, de 30 anos, no último dia 6 agosto, na Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco.

Os motoristas foram denunciados pelo Ministério Público do Acre (MP-AC) por homicídio, racha e, pelo menos, mais dois crimes acessórios, como fuga do local e omissão de socorro.

O acidente que vitimou Jonhliane aconteceu na Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco. A vítima foi atingida pela BMW em alta velocidade, que era dirigida por Ícaro Pinto. A suspeita é que ele e Alan de Lima faziam um racha no momento em que a mulher foi atingida.

Após alegar que estava sendo ameaçado e extorquido por outros presos do Complexo Penitenciário de Rio Branco, Lima foi transferido no último dia 1 de outubro para o Batalhão Ambiental. Já Pinto está preso no Batalhão de Operações Especiais (Bope).

A advogada Helane Christina, que defende Alan de Lima, disse que agora se prepara para a defesa prévia do réu.

“Vou trabalhar com pedidos de imagens de câmeras de alguns lugares de acordo com a versão do meu cliente, vou pedir algum tipo de perícia caso haja necessidade. Agora, é hora dos pedidos para contraprovas para o dia da audiência. Também vamos juntar as testemunhas dele”, disse.

A reportagem tentou contato com o advogado Sanderson Moura, que faz a defesa de Ícaro, mas não obteve resposta até última atualização desta matéria.

Abertura de sindicância

Por conta da alegação de Alan, de que estava sendo ameaçado e extorquido por outros presos do Complexo Penitenciário de Rio Branco, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) informou à Justiça que foi aberta uma sindicância para apurar os supostos abusos e ameaças.

Um ofício assinado pelo diretor da unidade de regime fechado 1 (URF-1), Leandro do Nascimento, chegou a ser enviado ao juiz Alesson Braz, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, com o pedido de transferência do preso.

No documento, o diretor afirmava que, para resguardar a integridade física de Lima, ele foi levado ao pavilhão destinado a prisões especiais, no caso de presos com nível superior ou por questões de pensão alimentícia, mesmo não fazendo parte de nenhum desses critérios.

Conforme a direção da unidade, o preso alegou que estava sendo ameaçado e que presos o estavam extorquindo para garantir sua segurança na cela. Ainda segundo ele, que não quis registrar boletim de ocorrência e nem identificar quem seriam os autores das ameaças, os presos afirmavam que poderiam encontrá-lo em qualquer lugar dentro do complexo para cobrá-lo.

Denúncia do MP

O Ministério Público do Acre (MP-AC) ofereceu, no dia 16 de setembro, denúncia à Justiça contra Ícaro José da Silva Pinto e Alan Araújo de Lima.

A denúncia contra os dois motoristas é por homicídio, racha e pelo menos mais dois crimes acessórios, como fuga do local e omissão de socorro, de acordo com o promotor que acompanha o caso, Efrain Mendoza.

Mendoza disse que, com base no inquérito e os laudos periciais, o racha foi uma das principais condutas apontadas ao final das investigações da polícia.